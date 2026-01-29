Abiertas las inscripciones para la XXXVI Media Maratón Ciudad de Béjar 2026

Ya están abiertas las inscripciones de la trigésimo sexta edición de la Media maratón Ciudad de Béjar, que se celebrará el domingo 12 de abril. El precio de la inscripción de cada corredor será de 15 euros.

La prueba contará con una distancia de 21.097 metros y un recorrido exigente y atractivo entre las principales calles y el entorno de la ciudad textil. Además, se mantiene la modalidad de relevos, con dos tramos de 10,5 kilómetros, una opción que permite ampliar la participación y fomentar el trabajo en equipo.

"La prueba destaca no solo por su nivel deportivo, sino también por el ambiente que se genera durante la jornada, gracias a la implicación del club organizador, las entidades colaboradoras, el voluntariado y la ciudadanía, que convierten este evento en una auténtica fiesta del atletismo en Béjar", explica desde el Ayuntamiento de Béjar.