Abraham Nóbrega, ex del Real Madrid y Atlético, refuerza al Salamanca CF UDS

El Salamanca CF UDS anuncia la incorporación de Abraham Nóbrega para la temporada 2025/26. Formado en las prestigiosas canteras del Real Madrid y el Marino de Luanco, y recientemente en el Atlético de Madrid C, Nóbrega llega al Helmántico cargado de juventud, talento y ambición.

Zurdo natural, con gran técnica y potente disparo, Abraham puede desempeñarse tanto como mediapunta como delantero. Su juego destaca por la capacidad de asociarse, generar peligro y desequilibrar a las defensas rivales, aportando dinamismo y creatividad al ataque del equipo.

Con 21 años, su trayectoria refleja un potencial enorme y un hambre evidente por crecer dentro del fútbol profesional. En Salamanca, busca consolidarse y escribir su propia historia vistiendo la camiseta blanquinegra, aportando frescura y determinación en cada partido.

El club continúa así reforzando su plantilla con jóvenes promesas capaces de marcar la diferencia, y Nóbrega se une a la misión de seguir construyendo un equipo competitivo y ambicioso.

El Salamanca CF UDS da la bienvenida al joven atacante y le desea éxito en esta nueva etapa en el Helmántico.