Sin acuerdo en el acto de conciliación entre Unionistas y Hugo Parra
El contingente legal sigue su curso y, si no llega una oferta satisfactoria del club charro, acabará en juicio
Este martes se ha celebrado el acto de conciliación entre Unionistas y Hugo Parra. Según ha podido confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, no ha habido acuerdo entre ambas partes y el contingente legal sigue su curso.
Ahora las opciones que existen son que Unionistas haga una oferta que satisfaga a la parte demandante o que todo finalice en un juicio entre las dos partes.
Durante el proceso, la parte demandante ha pedido 25.000€ y Unionistas, que en un primer momento reconoció el error a través de Antonio Paz, expresó a través de su presidente Roberto Pescador que considera que Hugo Parra no era jugador profesional del club.
También te puede interesar
Lo último