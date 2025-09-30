Sin acuerdo en el acto de conciliación entre Unionistas y Hugo Parra

Hugo Parra, en un entrenamiento con el primer equipo de Unionistas | FOTO ANDREA MATEOS

Este martes se ha celebrado el acto de conciliación entre Unionistas y Hugo Parra. Según ha podido confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, no ha habido acuerdo entre ambas partes y el contingente legal sigue su curso.

Ahora las opciones que existen son que Unionistas haga una oferta que satisfaga a la parte demandante o que todo finalice en un juicio entre las dos partes.

Durante el proceso, la parte demandante ha pedido 25.000€ y Unionistas, que en un primer momento reconoció el error a través de Antonio Paz, expresó a través de su presidente Roberto Pescador que considera que Hugo Parra no era jugador profesional del club.