Acuerdo económico entre Unionistas y Hugo Parra: 8.000 euros para el jugador

Hugo Parra, en un amistoso con el primer equipo de Unionistas | FOTO SALAMANCA24HORAS.COM

Unionistas de Salamanca y Hugo Parra han llegado a un acuerdo económico por el que el club blanquinegro paga ocho mil euros al futbolista salmantino, tal y como puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM. El centrocampista denunció a la entidad blanquinegra al haber ido convocado durante más de doce ocasiones en la temporada 2024/25.

El caso fue derivado al Juzgado de lo Social número 3 de Salamanca y las dos partes optaron por llegar a un acuerdo económico para no acudir al juicio.

“Cuando cometemos errores, hay que dar la cara y subsanarlos”, admitía el director deportivo Antonio Paz en el mes de julio. Ahora, la entidad presidida por Roberto Pescador tendrá que abonar ocho mil euros al futbolista, que milita actualmente en el Salamanca CF UDS.