Acuerdo para la llegada de Miguel Serrano al Salamanca CF UDS

A primera hora de la mañana, el periodista leonés Ángel García ‘Cazurreando’ desvela la cercanía del fichaje de Miguel Serrano por el Salamanca CF UDS. Y, al mediodía, el director deportivo del Socuéllamos, Mitin, confirmó en ‘CLM en Juego’ el acuerdo entre ambos clubes por el futbolista.

“Hemos decidido que este fin de semana no juegue”, expresaba el propio Mitin a ‘CLM en Juego’ sobre la situación del futbolista. El centrocampista ha jugado mil minutos esta campaña y marcó gol en la primera jornada de Segunda RFEF ante el filial del Elche.

Por otra parte, el entrenador del Salamanca CF UDS, Jorge García, no quiso hablar en rueda de prensa sobre posibles incorporaciones. “Hay 22 jugadores que están ahí y se merecen respeto”, expresaba el propio Jorge García. Sin embargo, los planes del club sobre los fichajes van por otros derroteros.