Acuerdo entre el Salamanca CF UDS y la Gimnástica Segoviana: entradas a diez euros

El Salamanca CF UDS y la Gimnástica Segoviana han anunciado en sus redes sociales un acuerdo entre ambos clubes. Los dos equipos han acordado poner un precio de diez euros para las entradas visitantes tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta.

El encuentro está fijado, según la página web de la RFEF, para el domingo 26 de octubre a las 12 horas en el estadio Helmántico.

En estos momentos, el Salamanca CF UDS marcha en cuarta posición con trece puntos en su casillero y la Gimnástica Segoviana ha conseguido once puntos.