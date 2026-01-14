Adam Arvelo: “Estuve hablando con Iñaki González y me dijo que iba a estar de diez”

Adam Arvelo ya ha entrenado con Unionistas y se pone a disposición de Mario Simón para el partido del domingo ante el Lugo. Además, explicó en su presentación los consejos que le dio Iñaki González.

Su llegada a Unionistas. “Estoy a disposición del equipo y lo que el míster decida. Me centro en intentar aportar mi granito de arena en lo que resta de temporada”.

Consejo de Iñaki González. “Me han acogido muy bien aquí. La gente es muy cercana. Me habían hablado muy bien de Salamanca y del equipo. Cuando salió la opción de venir aquí, estuve hablando con Iñaki González y me dijo que iba a estar de diez”.

Posición en el campo. “Puedo aportar jugar en las dos bandas y también de mediapunta. La forma que me gusta de asociarme y ser atrevido, puede aportarle mucho al equipo”.