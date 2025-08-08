Adri Sánchez renueva con el Atlético Carbajosa en Tercera FEB

El Atlético Carbajosa suma una pieza más para su plantilla. El equipo charro ha renovado a Adri Sánchez y el alero estará a las órdenes de Manolo Rodríguez en Tercera FEB.

Adri Sánchez, de 20 años y con 1,98 metros, es un jugador versátil, físico y con un gran compromiso con el equipo. “Su crecimiento durante la pasada campaña ha sido notable, ganándose un papel importante en la rotación y la confianza del cuerpo técnico”, afirman desde el club.

Manolo Rodríguez cuenta ya con tres jugadores oficializados en la plantilla: Samu López, Derrick Pizarro y Adri Sánchez.