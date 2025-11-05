Adrián Jorge pide apoyo a la afición de Unionistas: “Tenemos que jugar con esa presión que puedan meter desde fuera”
El extremo salmantino confía en su equipo antes de medirse al Atlético de Madrid en División de Honor
Adrián Jorge es una de las piezas de ataque de Unionistas en División de Honor. El extremo ya sabe lo que es marcar en la categoría, pero antepone el colectivo a lo individual. Además, pide el apoyo de la afición para medirse al Atlético de Madrid este domingo en el estadio Reina Sofía.
Unionistas – Atlético de Madrid, ¿cómo os suena dentro del vestuario? “Tenemos muchas ganas. Sabemos que es un partido más, que queremos ir a por todas y también sabemos el nivel de los jugadores del rival”.
¿Qué puntos fuertes tiene el equipo colchonero? “Sabemos que son jugadores muy fuertes y vienen de ganar en la Youth League. Es una cantera de primerísimo nivel y cualquier jugador que salga va a ser muy bueno”.
¿Qué supone para un canterano jugar en el Reina Sofía? “Me hace mucha ilusión y es especial. Jugaremos en césped natural y en un campo de estas dimensiones. Cuanta más gente venga, más apoyo vamos a tener. Tenemos que jugar con esa presión que puedan meter desde fuera”.
Seis puntos en seis partidos. “Sabíamos que el inicio nos iba a costar porque somos un recién ascendido y con muchos jugadores de fuera. Nos estamos adaptando bien y vamos a conseguir salvarnos con bastantes puntos”.
Pelear por la permanencia. “Lógicamente, para un recién ascendido, lo primero es la permanencia. Después queremos soltarnos. Al final y al cabo, tenemos que conseguir el mayor número de puntos posibles”.
Su crecimiento personal. “En lo personal era un reto. Creo que en lo colectivo lo estamos haciendo bien, aunque no están llegando los resultados”.
