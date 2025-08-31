Adrián Moro e Inés García se imponen en la Villa de Ledesma "Entre dos luces"

La localidad de Ledesma, celebra con éxito, la cuarta edición de la carrera Villa de Ledesma “Entre dos Luces”, el sábado 30 de Agosto. Dicha prueba ha estado organizada por el Club Deportivo Bletirunners.

A las 20:00h, se comenzó con la marcha andarina, sobre una distancia de 4km. A las 20:15h se dio el pistoletazo de salida, mediante una cuenta atrás, a todos los participantes, tanto de la distancia de 8km como los de 4km.

Los más rápidos del recorrido de 8km fueron Adrián Moro Sánchez (Ibercaja Capiscol) con un tiempo de 27:05 e Inés García García (Corre y calla) con un tiempo de 37:51; la 2ª posición la ocuparon Héctor Rodríguez Sánchez (At. Macotera Jamón Prim) con 27:45 y Ana García Rodríguez (Independiente) con 41:25; completaron el podio en tercer lugar Jorge Rodriguez Beneitez (C.A. La Bañeza) con 29:05 y Nuria Herrero Martin (Corre y calla) con 43:25.

Los mejores del recorrido de 4km fueron Daniel Tomé Cordero (Pisteros Teruel) con un tiempo de 14:13 y Elena Vegas Sánchez (Ahigal Race Team) con un tiempo de 19:57.

Los participantes a la recogida del dorsal, recibieron la camiseta conmemorativa y todos los llegados a meta, el resto de bolsa del corredor. Como colofón final, se llevó a cabo un gran sorteo de regalos.