La afición de Unionistas da el primer empujón hacia la Copa del Rey

Unionistas se juega estar en la próxima Copa del Rey. El equipo charro se ve las caras a las 18:30 horas ante el Racing Ferrol en el estadio Reina Sofía y necesita los tres puntos para entrar al torneo del KO.

La afición blanquinegra acudió para recibir al autobús de los jugadores en la previa del encuentro y mostrar su apoyo al equipo de Mario Simón. El primer empujón, ya está dado.

Si Unionistas es capaz de meterse en la próxima Copa del Rey, el club blanquinegro recibirá de una tacada 42.500 euros (juega la primera ronda a domicilio) y también supondrá un aliciente más en el mercado de jugadores y en la campaña de socios.