Un aficionado de Unionistas escupe a miembros del banquillo del Celta Fortuna

Un aficionado de Unionistas escupe a un jugador del Celta Fortuna

Lamentable lo sucedido en el tramo final del partido entre Unionistas y el Celta Fortuna. En los minutos finales del choque, con la expulsión de Olmedo, un seguidor del equipo local se levantó de su asiento en el Reina Sofía y escupió a miembros del banquillo del Celta.

La Policía Nacional rápidamente identificó al joven y fue apartado de la grada rápidamente para evitar males mayores.

Unionistas expone a una multa de la Real Federación Española de fútbol por desorden y vuelven a repetirse situaciones lamentables como ya pasase la campaña pasada ante el Lugo en el túnel de vestuarios.