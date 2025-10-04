Un aficionado de Unionistas escupe a miembros del banquillo del Celta Fortuna
La Policía Nacional identificó al joven dentro del Reina Sofía en una situación inadmisible
Lamentable lo sucedido en el tramo final del partido entre Unionistas y el Celta Fortuna. En los minutos finales del choque, con la expulsión de Olmedo, un seguidor del equipo local se levantó de su asiento en el Reina Sofía y escupió a miembros del banquillo del Celta.
La Policía Nacional rápidamente identificó al joven y fue apartado de la grada rápidamente para evitar males mayores.
Unionistas expone a una multa de la Real Federación Española de fútbol por desorden y vuelven a repetirse situaciones lamentables como ya pasase la campaña pasada ante el Lugo en el túnel de vestuarios.
También te puede interesar