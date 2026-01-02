Los aficionados de Perfumerías Avenida ya pueden reservar su abono para la Copa de la Reina
La competición tendrá lugar del 26 al 29 de marzo en Tarragona. El plazo para solicitar el abono se extenderá hasta el 15 de enero
La Copa de la Reina de baloncesto femenino se celebrará del 26 al 29 del mes de marzo en Tarragona. Y la Española de Baloncesto ha abierto el plazo preferente para
los clubes para solicitar sus abonos de cara a la competición.
Los socios de Perfumerías Avenida que quieran acompañar al equipo de Montañana en el torneo del KO pueden hacerlo a través del formulario: https://docs.google.com/forms/d/1OHm_FMMCn6Z6R9GRF29jKld0oel2FJgt_sv-2wfjvHc/edit. El plazo para solicitar estos abonos se extenderá hasta el 15 de enero a las 22h.
El club charro lleva 32 años de forma consecutiva como uno de los participantes del torneo copero y estará, como siempre, bien acompañado en las gradas.
También te puede interesar
Lo último