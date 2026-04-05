Los aficionados de Unionistas tiñen de blanco y negro la preferencia del Ruta de la Plata

Gran ambiente en la grada para ver el partido entre Zamora - Unionistas en el Estadio Ruta de la Plata

La afición de Unionistas volvió a realizar un desplazamiento masivo. El club blanquinegro nunca juega solo y siempre cuenta con seguidores en los diferentes campos de Primera RFEF.

En esta ocasión, más de 1.600 aficionados de Unionistas arroparon a su equipo en el Domingo de Resurrección en el Ruta de la Plata en el choque ante el Zamora.

Desde la creación del club, los seguidores de Unionistas han acudido en masa a Zamora para disfrutar del encuentro y también de una previa de confraternización entre ambas aficiones.