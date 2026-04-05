Los aficionados de Unionistas tiñen de blanco y negro la preferencia del Ruta de la Plata
Más de 1.600 seguidores del equipo charro estuvieron presentes en Zamora para animar a su equipo
La afición de Unionistas volvió a realizar un desplazamiento masivo. El club blanquinegro nunca juega solo y siempre cuenta con seguidores en los diferentes campos de Primera RFEF.
En esta ocasión, más de 1.600 aficionados de Unionistas arroparon a su equipo en el Domingo de Resurrección en el Ruta de la Plata en el choque ante el Zamora.
Desde la creación del club, los seguidores de Unionistas han acudido en masa a Zamora para disfrutar del encuentro y también de una previa de confraternización entre ambas aficiones.
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