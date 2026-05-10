Agónica salvación del filial de Unionistas en Tercera RFEF

Los goles de Óscar Lorenzo han dado la salvación a Unionistas B y al División de Honor. El delantero juvenil hizo el 1-0 definitivo ante el Numancia B, que a la postre significó la permanencia del filial blanquinegro en Tercera RFEF.

El Guijuelo certificó su segunda plaza con una goleada por 4-0 en el Municipal Luis Ramos ante el Atlético Tordesillas. Un doblete de Rober, un tanto de Cristóbal y otro de Álex García dejaron los tres puntos en la villa chacinera.

Por último, la UD Santa Marta empató a uno en su visita al Almazán. El tanto tormesino lo marcó Ibra en los primeros compases del envite.