Un agónico gol en el minuto 89 da vida al filial de Unionistas

El filial de Unionistas se aferra con fuerza a sus opciones de salvación. Joel Gómez, en el minuto 89, hacía el 0-1 ante el Colegios Diocesanos y saca del farolillo rojo a Unionistas B.

Los blanquinegros están ahora mismo igualados con Becerril y Mojados con 25 puntos y se tienen tres partidos por delante ante Villaralbo, Palencia Cristo Atlético y Numancia B para conseguir la salvación en la Tercera RFEF.

Al término de la trigésimo primera jornada, el Guijuelo marcha en segunda posición con 64 puntos y aventaja en dos al Palencia Cristo Atlético. La UD Santa Marta, por su parte, es quinta y en puestos de playoff. Los de Mario Sánchez suman siete puntos más que el Atlético Mansillés, que el jueves recupera su partido ante el Almazán.