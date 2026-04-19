Un agónico gol en el minuto 89 da vida al filial de Unionistas
Joel Gómez hizo el único tanto del encuentro ante el Colegios Diocesanos
El filial de Unionistas se aferra con fuerza a sus opciones de salvación. Joel Gómez, en el minuto 89, hacía el 0-1 ante el Colegios Diocesanos y saca del farolillo rojo a Unionistas B.
Los blanquinegros están ahora mismo igualados con Becerril y Mojados con 25 puntos y se tienen tres partidos por delante ante Villaralbo, Palencia Cristo Atlético y Numancia B para conseguir la salvación en la Tercera RFEF.
Al término de la trigésimo primera jornada, el Guijuelo marcha en segunda posición con 64 puntos y aventaja en dos al Palencia Cristo Atlético. La UD Santa Marta, por su parte, es quinta y en puestos de playoff. Los de Mario Sánchez suman siete puntos más que el Atlético Mansillés, que el jueves recupera su partido ante el Almazán.
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