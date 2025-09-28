Un agónico gol de Tomi da la victoria al Salamanca CF UDS ante la UD Ourense

En el minuto 96. Tomi Lupidio apareció en el segundo palo para poner la puntera y mandar la pelota al fondo de las mallas. Un gol que vale tres puntos para el Salamanca CF UDS ante la UD Ourense en Las Pistas (1-0).

El Salamanca CF UDS salió de inicio con Jon Villanueva bajo palos; Parra, Souley, Marotías y Murua en defensa; Alba, Cristeto, Mancebo y Aimar en la medular; y la doble punta formada por Javi Delgado y Servetti.

El arranque del equipo de Jorge García fue bueno, con Mancebo apareciendo en el espacio trasero a los centrocampistas visitantes y acercando al Salamanca CF UDS al área rival.

Sin embargo, la ocasión más clara fue para los visitantes. Gamarra dispara desde dentro del área y supera a Jon Villanueva. Sin embargo, Marotías, muy atento, se lanzó para evitar el 0-1 en línea de gol.

Los charros tuvieron varios disparos lejanos de Mancebo o Javi Delgado que se fueron fuera y un testarazo de Marotías, en jugada de estrategia, que desbarató el portero gallego.

La segunda parte fue tediosa. De hecho, no pasó absolutamente nada hasta el minuto 85. Ahí entró Abraham por el Salamanca CF UDS y movió el avispero. Un disparo suyo al travesaño y otro fuera acercaban a los de Jorge García a portería rival. Pero el honor de la victoria estaba reservado para Tomi. El extremo tocó una pelota con la puntera en el segundo palo y daba la victoria al Salamanca CF UDS en el último suspiro.