Agotadas las inscripciones de la San Silvestre Salmantina en tiempo récord

En un abrir y cerrar de ojos han ‘volado’ los 7.007 dorsales de la San Silvestre Salmantina. Un récord que deja claro el fervor de la prueba un año más (y ya van 41 ediciones).

“Será imposible, realizar nuevas inscripciones, ni el supuesto de querer donar el dorsal a otro atleta. Próximamente procederemos a la asignación de dorsales de los atletas inscritos. Saber el número de dorsal agiliza y facilita la entrega”, explican desde la organización.

La prueba tendrá lugar el domingo 28 de diciembre con el epicentro en el colegio San Estanislao de Kostka, donde dará inicio y final la carrera.