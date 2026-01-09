Agotados los 2.500 dorsales de la XIV Media Maratón Ciudad de Salamanca

La avalancha de atletas llegó a bloquear las inscripciones el día 7 de enero

XIII Media Maratón Ciudad de Salamanca
XIII Media Maratón Ciudad de Salamanca

Apenas unas horas han durado los 2.500 dorsales de la decimocuarta edición de la Media Maratón Ciudad de Salamanca. La prueba tendrá lugar el domingo 1 de marzo con salida en el paseo de la Estación y llegada en el parque de La Alamedilla.

“Después de la apertura fallida de inscripciones del día 7 de enero, donde el servidor de inscripciones llegó a bloquearse por la gran cantidad de interesados en inscribirse, se decidió posponer la apertura para el día 8 e intentar dar alguna solución o modificar el proceso de inscripción. El día 8, jueves, se procedió de nuevo a la apertura del proceso de inscripción, añadiendo otras 2300 inscripciones a las 160 que el día anterior consiguieron inscribirse, antes de bloquearse el sistema. Poco más de las 8 de la tarde, se completaron las inscripciones y se abrió una lista de espera para posibles renuncias y cambios de dorsal”, explican desde la organización.

Y, además, no tuvieron ningún reparo en disculparse con todas las personas que tuvieron contratiempos a la hora de la inscripción: “Desde la organización de la Media Maratón Ciudad de Salamanca, queremos pedir disculpas por todos estos problemas en el proceso de inscripción, por la tensión e incertidumbre generado entre los atletas interesados en participar en esta media. En principio este proceso ha dado lugar a que el número de inscripciones se hayan aumentado hasta las 2500”.

