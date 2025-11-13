Aimar Barrera: “Si nos entran los goles, estaremos en playoff seguro”

Aimar Barrera ha sido uno de los nombres propios en el arranque de temporada del Salamanca CF UDS. El extremo vasco aúna desborde, descaro y uno contra uno para ayudar al equipo de Jorge García. Además, deja claro que el objetivo del equipo es estar en el playoff a Primera RFEF.

Partido de zona alta entre el Salamanca CF UDS y el Real Ávila. “La dinámica son iguales que cuando hemos tenido otras semanas. Es más motivadora porque juegan contra un equipo como el Ávila, que son equipos de zona alta, y para el jugador es más motivante”.

¿Dónde está la clave del partido? “Como siempre dice el míster, hay que dejar la portería a cero. Eso te hace que no pierdas. Y luego meter esas que no nos están entrando y estoy seguro de que llegarán”.

¿Os sentís más cómodos en el Helmántico o en Las Pistas? “Para todos es mejor el estadio. Juguemos donde juguemos, lo haremos lo mejor posible. Para sacar las virtudes de nuestra plantilla, el Helmántico es mejor. Para un extremo, pues mucho más, tengo más espacio para poder encarar”.

¿Cuáles son los puntos fuertes del Real Ávila? “Todavía no hemos visto video análisis. Pero el míster nos ha dicho que vendrán a no conceder mucho, a perder tiempo y tendremos que jugar con eso”.

El plan de Jorge García, a través del balón. “A todo el mundo le gusta jugar la bola. Y también estando en el estadio, creo que, si movemos bien el balón y rápido, nos llevará a tener el partido más cerca”.

¿Cómo se ha acoplado a la Segunda RFEF? “Siempre que subes de divisiones hay cambio. Pero lo que te ayuda la plantilla, el estar cómodo con el grupo, te hace que adaptes más fácilmente”.

¿Dónde cree que estará el Salamanca CF UDS a final de temporada? “Eso se verá al final. Todo el mundo sabemos y tenemos el objetivo de estar en playoff y mirando con posibilidades de ese ascenso directo. Si nos entran los goles, estaremos en playoff seguro”.