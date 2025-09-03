El Alavés cede al portero Víctor Díez a Unionistas

Nuevo movimiento en las filas del filial de Unionistas. El conjunto de Gabri de Aller se ha reforzado con la incorporación de Víctor Díez, cedido por el Deportivo Alavés.

El cancerbero regresa a la disciplina blanquinegra, donde ya defendió sus colores durante su etapa cadete. El meta, nacido en 2006 y de 1,90 metros, peleará por la titularidad en el filial blanquinegro en el estreno en Tercera RFEF.

Unionistas B arrancará la competición este sábado a las 17 horas. Los de Gabri de Aller reciben al Atlético Tordesillas en Las Pistas del estadio Helmántico.