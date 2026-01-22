Alba, baja para el Salamanca CF UDS en Astorga

El Salamanca CF UDS viajará este sábado hasta Astorga para enfrentarse, a partir de las 17 horas, al conjunto local en La Eragudina. El equipo de Jorge García marcha cuarto en la tabla y se ha asentado en la zona de playoff de la competición.

El técnico del equipo charro no podrá contar con Álex Alba. El centrocampista tendrá que cumplir ciclo de amonestaciones y se perará el duelo ante el Atlético Astorga.

La buena noticia es el regreso de José Lara, que ya cumplió su castigo de un partido ante el Valladolid Promesas. Por lo tanto, Jorge García puede cambiar pieza por pieza en la medular.