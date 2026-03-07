Triunfo del Salamanca FS y derrota del Albense FS

El Albense FS cayó por 4-1 en la pista del River Sala Zamora. En un duelo sin goles durante treinta minutos, todo se decidió en los diez minutos decisivos. El conjunto local se adelantaba con un tanto de Iván Gregorio y, acto seguido, Samuel Borjas ponía el segundo para los zamoranos. Y el propio Samuel Borjas repetía dos minutos después con el tercer gol local.

Los de la villa ducal lo intentaron hasta el final y reducían diferencias con el gol de Raúl Herrero. Sin embargo, en el último suspiro, el River Sala Zamora marcaba el definitivo 4-1.

Mucho mejor le fueron las cosas al Salamanca FS. Los de Chema Sánchez ganaron por 1-4 en la siempre complicada cancha del Atlético Benavente. Una gran primera parte allanó la victoria charra con goles de Dani Fernández, Sergio Hernández y Domínguez. En la segunda mitad, el propio Domínguez mató el partido con el 1-4 definitivo.