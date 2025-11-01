El Albense FS derrota en el derbi al Salamanca FS

El Albense FS se impuso por 3-2 al Salamanca FS en el derbi de fútbol sala charro de Segunda División B. Los locales estuvieron apoyados por su animosa afición en el pabellón municipal de Alba de Tormes.

El Albense FS se adelantó primero en el marcador, pero un tanto de Dani Chino igualaba el duelo antes del descanso. Los locales volvían a golpear nada más volver del descanso con el 2-1 de Jorge Blázquez.

El 3-1 del Albense FS parecía ahondar en el resultado, pero rápidamente Yayo reducía distancia para el Salamanca FS. En el tramo final, con el corazón en un puño para ambos equipos, los tres puntos se quedaron en Alba de Tormes, que festejaron equipo y afición a lo grande con el bocinazo final.