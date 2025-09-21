El Albense FS pierde sobre la bocina ante el Noia FS

El Albense FS ya conoce su calendario para la Segunda B de fútbol sala

El Albense FS no pudo puntuar ante el Noia FS. Los visitantes se llevaron la victoria por 3-4 con un gol sobre la bocina en el pabellón municipal de Alba de Tormes.

Los charros se adelantaron con un gol de Jorge Blázquez mediada la primera mitad, pero Noia FS remontaba y se iba con una mínima renta al descanso (1-2).

Tras el paso por los vestuarios, Sergio Sánchez hacía dos goles para el Albense FS y ponía por delante al equipo de la villa ducal. Los visitantes igualaron a tres y, sobre la bocina, Oliver Chenel hacía el definitivo 3-4.