Alberto Bravo y Esther Rodríguez, primeros en el Asalto de las Raposeras
La cita arrancó con un minuto de silencio en memoria de "Mati"
Calvarrasa de Abajo ha acogido la séptima edición de su Carrera “Asalto a las Raposeras”. Los encargados de abrir la jornada atlética, a las 17:30, fueron los participantes en las categorías de menores que disputaron animadas carreras para los niños y niñas de 4 a 15 años. A las 18:20 horas comenzaba la prueba para los andarines, mientras que a las 19:00 horas se daba la salida a los participantes en la carrera de adultos, no sin antes realizar un minuto de silencio en memoria del recientemente fallecido "Mati", triatleta salmantino y corredor de pruebas populares del Circuito de Carreras Diputación de Salamanca.
Ambas modalidades tuvieron que completar un recorrido de 7.100 metros por caminos del término y alrededor del paraje del que recibe el nombre la carrera.
Los más rápidos de la prueba absoluta fueron:
1º- ALBERTO BRAVO SÁNCHEZ, ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA, 24:56
2º- ROBERTO RUBÉN JIMÉNEZ GALLEGO, VINO DE TORO CAJA RURAL, 25:07
3º- DANIEL HERRERO CABERO, INDEPENDIENTE, 25:25
Y en categoría femenina:
1ª- ESTER RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA, 28:47
2ª- ALEXANDRA MARTÍN HERNÁNDEZ, BEDUNIA, 30:33
3ª – MARÍA JOSÉ CARPIO MELGAR, IBÉRICOS SIMÓN MARTÍN, 30:45
Se elaboraron clasificaciones y entregaron trofeos a los tres primeros clasificados absolutos, tanto masculinos como femeninos. También recibieron trofeo y recuerdo de la prueba los tres primeros de cada una de las categorías establecidas. Tras la entrega de premios fue el turno de sorteo de regalos para los participantes y de la degustación de una magnífica parrillada que el ayuntamiento preparó con esmero el frontón municipal.
