Alberto Bravo y Esther Rodríguez, primeros en el Asalto de las Raposeras

Calvarrasa de Abajo ha acogido la séptima edición de su Carrera “Asalto a las Raposeras”. Los encargados de abrir la jornada atlética, a las 17:30, fueron los participantes en las categorías de menores que disputaron animadas carreras para los niños y niñas de 4 a 15 años. A las 18:20 horas comenzaba la prueba para los andarines, mientras que a las 19:00 horas se daba la salida a los participantes en la carrera de adultos, no sin antes realizar un minuto de silencio en memoria del recientemente fallecido "Mati", triatleta salmantino y corredor de pruebas populares del Circuito de Carreras Diputación de Salamanca.

Ambas modalidades tuvieron que completar un recorrido de 7.100 metros por caminos del término y alrededor del paraje del que recibe el nombre la carrera.

Los más rápidos de la prueba absoluta fueron:

1º- ALBERTO BRAVO SÁNCHEZ, ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA, 24:56

2º- ROBERTO RUBÉN JIMÉNEZ GALLEGO, VINO DE TORO CAJA RURAL, 25:07

3º- DANIEL HERRERO CABERO, INDEPENDIENTE, 25:25

Y en categoría femenina:

1ª- ESTER RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA, 28:47

2ª- ALEXANDRA MARTÍN HERNÁNDEZ, BEDUNIA, 30:33

3ª – MARÍA JOSÉ CARPIO MELGAR, IBÉRICOS SIMÓN MARTÍN, 30:45

Se elaboraron clasificaciones y entregaron trofeos a los tres primeros clasificados absolutos, tanto masculinos como femeninos. También recibieron trofeo y recuerdo de la prueba los tres primeros de cada una de las categorías establecidas. Tras la entrega de premios fue el turno de sorteo de regalos para los participantes y de la degustación de una magnífica parrillada que el ayuntamiento preparó con esmero el frontón municipal.