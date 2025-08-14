Alberto Martín: "Estamos ilusionados por medirnos a un rival de entidad"
El atacante del Guijuelo sabe que tienen la oportunidad de pasar a la final regional de la Copa RFEF
El Club Deportivo Guijuelo se juega este sábado todas sus opciones para estar en la final regional de la Copa RFEF. Para ello, los de Dani Romo están obligados a ganar a Unionistas en el Municipal Luis Ramos (20 horas).
El atacante Alberto Martín tiene claro que irán a por todas: "Seguimos cogiendo ritmo y encontrándonos cada vez mejor como equipo. Estamos ilusionados de cara al partido del sábado por medirnos tanto a un rival de entidad, como por la oportunidad de seguir vivos en la competición".
Los chacineros llegan al envite con cuatro puntos (1-1 ante el Salamanca CF UDS y 0-1 en casa del Santa Marta) y buscarán dar el paso definitivo para encontrarse con el Zamora en la final regional de la Copa RFEF.
