La Aldehuela acoge el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de rugby

La Ciudad Deportiva de La Aldehuela acoge este domingo una nueva jornada del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. El Salamanca Rugby Club es el organizador del evento y el Ayuntamiento de Salamanca colabora con el club charro.

Los dos encuentros concretados serán entre las selecciones de Castilla y León y Comunidad Valenciana. A las 11 horas, el choque corresponderá a la categoría M16; y a las 12:30 horas llegará el turno para la categoría M18.