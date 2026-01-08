La Aldehuela acoge el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de rugby

Castilla y León y Comunidad Valenciana se ven las caras este domingo en las categorías M16 y M18

La Ciudad Deportiva de La Aldehuela acoge este domingo una nueva jornada del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. El Salamanca Rugby Club es el organizador del evento y el Ayuntamiento de Salamanca colabora con el club charro.

Los dos encuentros concretados serán entre las selecciones de Castilla y León y Comunidad Valenciana. A las 11 horas, el choque corresponderá a la categoría M16; y a las 12:30 horas llegará el turno para la categoría M18.

