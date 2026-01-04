Alejandro Paredero y Lorena Martín, los más rápidos en la Carrera del Roscón

La localidad salmantina de Paradinas de San Juan albergó la primera carrera del año 2026. Y fue la mítica Carrera del Roscón. Los más rápidos en cruzar la línea de meta fueron Alejandro Paredero y Lorena Martín.

El atleta del Capiscol fue el primero en superar los diez kilómetros de la prueba y paró el cronómetro en 34:22. Alejandro Paredero estuvo acompañado por Pablo López y Álvaro Jaén.

En categoría femenina, la peñarandina Lorena Martín logró el triunfo con una marcha de 38:59 y le escoltaron en el pedio tanto Verónica Sánchez como Vega Casas.

Al finalizar la carrera absoluta llegó el turno de los más pequeños con tres pruebas menores.

Hubo un gran sorteo de regalos (establecidos por orden de llegada a meta) y como colofón a la gran jornada, el organizador ofreció una comida, tanto a los participantes como a los acompañantes que así lo quisieron.