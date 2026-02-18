Alejandro Parra, convocado por la Selección Española sub15

Alejandro Parra, jugador del Cadete A, ha sido pre convocado por la Selección Española Sub 15

Gran noticia para el fútbol salmantino. El cadete Alejandro Parra ha sido convocado por la Selección Española sub15. El jugador de Unionistas ha sido citado en la prelista para disputar dos amistosos ante Italia el 3 y 5 de Marzo.

Alejandro Parra llegó a Unionistas en categoría chupetín y ha ido creciendo en todas las categorías del club blanquinegro.

Se trata de la primera vez que un canterano de Unionistas llega a cualquiera de las categorías de base de la Selección Española de fútbol.

"Es una noticia histórica para nosotros, que refuerza el trabajo de cantera. Agradecer el trabajo de la gente del club. Ojalá no sea el último", ha explicado emocionado el director de cantera, Juan García.