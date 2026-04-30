Alejandro Sánchez Palomero pone fin a su exitosa etapa deportiva

Fin a la etapa deportiva de uno de los deportistas más exitosos de nuestra provincia. Alejandro Sánchez Palomero ha anunciado el punto y final como deportista y se marcha con un botín excelente con dos medallas de bronce en los Juegos Paralímpicos.

El charro logró una medalla de bronce en Pekín 2008 en la modalidad de 100 metros braza SB8 y en Tokio 2020 en Triatlón adaptado en la prueba de PTS4.

El propio Alejandro Sánchez Palomero anunció su adiós como deportista en la sala de prensa del Velódromo del Palma Arena y dio las gracias a todas las personas que le ayudaron durante sus pasos como deportista.

El charro, nacido el 6 de noviembre de 1986, es uno de los pocos deportistas que cuenta con dos medallas en los Juegos Paralímpicos en dos modalidades completamente diferentes.