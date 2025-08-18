Álex García se destapa como el goleador del Guijuelo

El Club Deportivo Guijuelo ha anotado tres goles en la fase de grupos de la Copa RFEF. Y los tres han tenido el mismo nombre: Álex García. El delantero ha sido la sorpresa más destacada del grupo A y ha visto puerta en los tres duelos.

En el encuentro inaugural, el delantero chacinero hizo el 1-1 definitivo en Las Pistas en el minuto 94 para rescatar un punto para los de Dani Romo. En el San Casto, su tanto valió por tres y con una vaselina en el minuto 82, el Guijuelo venció por 0-1 a la UD Santa Marta.

Por último, en el encuentro ante Unionistas en el Municipal Luis Ramos, Álex García marcó a los cinco minutos de partido para adelantar al Guijuelo, aunque luego Unionistas reaccionó para empatar y pasar a la siguiente fase.