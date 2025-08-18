Álex García se destapa como el goleador del Guijuelo
El ariete ha hecho los tres tantos de los chacineros en la Copa RFEF
El Club Deportivo Guijuelo ha anotado tres goles en la fase de grupos de la Copa RFEF. Y los tres han tenido el mismo nombre: Álex García. El delantero ha sido la sorpresa más destacada del grupo A y ha visto puerta en los tres duelos.
En el encuentro inaugural, el delantero chacinero hizo el 1-1 definitivo en Las Pistas en el minuto 94 para rescatar un punto para los de Dani Romo. En el San Casto, su tanto valió por tres y con una vaselina en el minuto 82, el Guijuelo venció por 0-1 a la UD Santa Marta.
Por último, en el encuentro ante Unionistas en el Municipal Luis Ramos, Álex García marcó a los cinco minutos de partido para adelantar al Guijuelo, aunque luego Unionistas reaccionó para empatar y pasar a la siguiente fase.
