Álex Gonpi y Miguel Serrano, en su presentación con el Salamanca CF UDS: "El club se merece estar en categorías más altas"

El Salamanca CF UDS presentó en la mañana de este viernes a sus dos fichajes de invierno: Miguel Serrano y Alex Gonpi. Los dos estarán disponibles para Jorge García de cara al duelo del domingo ante la UD Ourense.

Miguel Serrano. “Ya hablé con José Lara y me dijo la grandeza y la importancia que tiene este club. No tuve ninguna duda en venir aquí y estoy muy contento. De centrocampista no he jugado mucho, pero en la parte de arriba estoy cómodo y puedo ayudar al equipo. Me transmitieron que había buen grupo y me han acogido muy bien”.

Álex Gonpi. “Soy un jugador que le gusta mucho encarar al lateral todo el rato e ir a por él. Me siento muy cómodo por dentro. Primero de todo, hay una competencia muy buena y jugadores arriba que tienen mucha calidad y determinación. Ser titular es cosa del míster. Creo que con este club puedo estar en Primera RFEF. El club se merece estar en categorías más altas”.