Álex Gonpi y Miguel Serrano, en su presentación con el Salamanca CF UDS: "El club se merece estar en categorías más altas"
Los dos nuevos fichajes del Salamanca CF UDS fueron presentados en la mañana de este viernes
El Salamanca CF UDS presentó en la mañana de este viernes a sus dos fichajes de invierno: Miguel Serrano y Alex Gonpi. Los dos estarán disponibles para Jorge García de cara al duelo del domingo ante la UD Ourense.
Miguel Serrano. “Ya hablé con José Lara y me dijo la grandeza y la importancia que tiene este club. No tuve ninguna duda en venir aquí y estoy muy contento. De centrocampista no he jugado mucho, pero en la parte de arriba estoy cómodo y puedo ayudar al equipo. Me transmitieron que había buen grupo y me han acogido muy bien”.
Álex Gonpi. “Soy un jugador que le gusta mucho encarar al lateral todo el rato e ir a por él. Me siento muy cómodo por dentro. Primero de todo, hay una competencia muy buena y jugadores arriba que tienen mucha calidad y determinación. Ser titular es cosa del míster. Creo que con este club puedo estar en Primera RFEF. El club se merece estar en categorías más altas”.
