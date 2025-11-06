Un alumno de la Escuela Kickboxing Élite Salamanca, designado aspirante oficial al Campeonato de Europa

El kickboxing salmantino se prepara para una cita histórica. El deportista Andrés Bernabé Cambero, destacado alumno de la Escuela Kickboxing Élite Salamanca, ha sido designado como aspirante oficial al Campeonato de Europa Profesional ISKA de Full Contact en la categoría de –81 kg.

El trascendental combate se celebrará este sábado 8 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Agde (Francia), en el marco de una de las galas internacionales más prestigiosas del calendario europeo de este deporte. El representante salmantino se medirá al competidor local Thomas Vézies, en un intenso duelo pactado a diez asaltos de dos minutos cada uno.

La designación de Cambero como aspirante al título europeo de la International Sport Karate Association (ISKA) supone un nuevo hito en la trayectoria de la escuela salmantina.

Este logro afianza a la Escuela Kickboxing Élite Salamanca en su consolidación como un referente no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito del kickboxing profesional internacional. La ciudad de Salamanca estará pendiente de la actuación de su deportista en la élite continental.