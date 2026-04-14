Álvaro Carretero, baja del BM Salamanca para las dos últimas jornadas de liga

El BM Salamanca ha comunicado la baja para las dos últimas jornadas de liga de Álvaro Carretero, que disputará la fase de ascenso con el BM Cantera Sur de Almería.

Una baja que el conjunto salmantino notará para el tramo final de la competición liguera, y donde el club no ha dudado en agradecer en un comunicado el trabajo y dedicación de Carretero.

De este modo, Álvaro se marcha al segundo clasificado del Grupo F de la Primera División de la RFEBM en búsqueda del deseado ascenso del equipo almeriense.