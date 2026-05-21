Álvaro Carretero se marcha del BM Salamanca y ficha por BM Zamora

El Balonmano Salamanca ha comenzado a notificar las bajas para la próxima temporada. El entrenador Martín Rechimón no seguirá en el club y tampoco lo hará el central Álvaro Carretero, que ha fichado por el BM Zamora, tal y como puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM.

“Canterano y referente del club, ha crecido de la mano de esta institución, dejando una huella imborrable en cada etapa de su trayectoria dentro del club. Queremos agradecerle profundamente todos estos años de entrega, trabajo y pasión defendiendo nuestros colores. Su aportación ha sido fundamental para el crecimiento del Balonmano Ciudad de Salamanca y siempre formará parte de la historia de esta casa”, explican desde el BM Salamanca.

Ahora, el jugador reforzará uno de los recién ascendidos a la División de Plata del balonmano español, un paso adelante en la carrera deportiva del jugador salmantino.