Álvaro Gómez cumple ciclo de amarillas ante el Barakaldo

Unionistas abrirá el 2026 con su visita a Lasesarre. El sábado, a las 18:45 horas, el equipo de Mario Simón buscará los tres primeros puntos del año ante el Barakaldo. Y lo hará sin una de sus piezas habituales en el once titular: Álvaro Gómez.

El extremo salmantino vio la quinta amarilla de la temporada y el Comité de Competición le ha impuesto un castigo de un partido, por lo que se abre una puerta a la titularidad en el costado derecho del ataque charro.

Hasta el momento, Álvaro Gómez había participado en 1.236 minutos en Primera RFEF con Unionistas y el charro había visto puerta en dos ocasiones. Su primer gol llegó en la jornada 13 con el 3-0 definitivo ante el Real Madrid Castilla en el estadio Reina Sofía y la semana siguiente también mojó en la derrota charra ante el Ourense CF por 4-3.