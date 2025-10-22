Álvaro Gómez deja abierta la puerta a la renovación en Unionistas: “Es un sitio en el que me gustaría estar mucho tiempo”

Álvaro Gómez es uno de los nombres propios de Unionistas. El extremo, que utiliza con mucho acierto la conducción de balón con un pie, cambiarse la pelota y sacar un centro cerrado con el otro pie, reconoce el consejo que le dio su padre cuando era pequeño y también abre la puerta a su renovación en Unionistas.

¿Cuánto tiempo se debe disfrutar una victoria como la de Tenerife? “Creo que la afición tiene que disfrutarla hasta el fin de semana que viene. Nosotros ya estamos centrados en el choque ante el Lugo, que es importante. Hemos disfrutado los dos días libres”.

¿Qué nota le pone al equipo en este arranque de la temporada? “Hemos ido de menos a más. Cuando las cosas no iban bien, en el vestuario hemos tenido tranquilidad y sabíamos que antes o después iban a llegar las victorias y los puntos. En todas las charlas dejábamos claro que la portería a cero era lo más importante”.

Ha habido demasiados contratiempos en lo deportivo para encontrar la estabilidad. “Ha habido situaciones que no se dan en la temporada. El equipo ha sido muy fuerte a nivel interno y eso hace que ahora estemos tan bien”.

Está ganando protagonismo desde la llegada de Mario Simón al banquillo. “Cada jugador trabaja al máximo, o yo al menos todos los entrenamientos voy a tope, y hay modelos y esquemas que te encajan mejor. Yo siempre intento dar lo máximo dentro y fuera del campo. A través de esa autocrítica, hace que nuestro compañero dé lo máximo de él mismo”.

Uno de sus puntos fuertes es la conducción de balón con un pie, cambiarse la pelota y centrar con la otra pierna. “Llevo tres años haciendo lo mismo. Al final, cuando juegas a pierna natural, los laterales te tapan mucho esa pierna. Lo que suelo hacer, me la oriento a la izquierda e intento ese centro”.

No es fácil ver a jugadores ambidiestros. Entiendo que el ‘rey’ es Cazorla. “Eso es otro nivel. Te saca los córners con las dos piernas, es otra liga. Desde pequeño, mi padre me inculcó mucho que dominase las dos piernas y ahora es uno de mis puntos fuertes”.

Se le nota cómodo en el club y acaba contrato. ¿Cuándo espera la llamada de Antonio Paz? “Yo estoy muy cómodo y es un escudo con el que me identifico muchísimo. En ese sentido, ni espero ni dejo de esperar, las cosas son muy largas. Es un sitio en el que me gustaría estar mucho tiempo y ser partícipe de los logros del futuro”.