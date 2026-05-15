Álvaro Gómez: “Todo el mundo sabe que yo soy unionista y que quiero renovar”

Álvaro Gómez está siendo uno de los nombres propios de la temporada de Unionistas. El futbolista salmantino se encuentra en un momento de forma y confianza muy importante y deja claro que quiere renovar por el club blanquinegro.

Sensaciones para los dos últimos encuentros. “No solamente estas dos últimas, sino que llevamos unas últimas semanas bastante buenas. El equipo está jugando muy bien en Avilés, Castilla o Bilbao. Teníamos que haber conseguido más puntos de los que hicimos”.

Ante el Mérida, con ambición. “Solo vale ganar en Mérida. Y como hemos ido durante todo el año, a buscar los tres puntos desde el inicio”.

Ha ganado mucho peso en el vestuario. “Obviamente, cuanta más confianza te sientes desde fuera, lo reflejas en el campo. Si no te ponen, es más complicado. Este año ha sido más fácil”.

¿Está en su mejor temporada como futbolista? “Como profesional, seguramente. En la campaña del Cristo Atlético también estuve muy bien. Quería demostrar esta confianza con la camiseta de Unionistas”.

Objetivo final. “En la Copa yo creo que es algo peleable y más con la noticia de que hay una plaza más. Tenemos que tener ese objetivo puesto en la mira. El playoff no dependemos de nosotros mismos”.

La pregunta que se hace todo unionista es: ¿por qué no ha renovado Álvaro Gómez? “Estamos en conversaciones. Todavía es pronto. Los dos hemos querido esperar más focus en el campo. Todo el mundo sabe que yo soy unionista y que quiero renovar”.

La opción de entrenar siempre en hierba natural. “Súper importante. Hay muchas cosas del día a día que, si queremos dar un paso adelante, hay que adecuar. El salto a nivel cualitativo de cara a los entrenamientos y prevención de lesiones es gigante".