Álvaro Santiago, fuera de la convocatoria de Unionistas por decisión técnica

La convocatoria de Unionistas para Barakaldo deja un nombre propio: Álvaro Santiago. Según puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, el central se ha quedado fuera de la lista de citados por Mario Simón por decisión técnica y tiene pie y medio lejos de Unionistas.

“Hay jugadores que están participando poco y tienen que valorar su futuro. Hay algún jugador que sabe su situación en cuanto minutaje. Hay nombres como Álvaro Santiago que ya sabe que va a tener pocas oportunidades”, expresaba el entrenador Mario Simón por la mañana.

Por si no hubiese quedado claro el mensaje, el técnico unionista anunció la lista de convocados a sus futbolistas y no incluyó a Álvaro Santiago para viajar a Barakaldo, por lo que le abre la puerta al central de par en par para marcharse del conjunto charro.