Álvaro Santiago, en el radar de Unionistas
El espigado zaguero jugó la pasada campaña en el Alcorcón en Primera RFEF
Unionistas sigue inmerso en el mercado. El director deportivo Antonio Paz ha puesto como prioridad firmar un central y un pivote. Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.COM, el club charro se ha interesado por la situación de Álvaro Santiago.
El espigado central, de 22 años y 1,91 metros, jugó la pasada campaña en el Alcorcón. A las órdenes de Pablo Álvarez, Álvaro Santiago jugó un total de 1.628 minutos y fue muy importante desde el duelo copero en el Herlmántico hasta la jornada 23.
Si finalmente el futbolista llega a Unionistas, peleará por un puesto en el once titular junto con Ramiro, Gorjón y Farru.
