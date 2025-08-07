Álvaro Santiago, en el radar de Unionistas

Unionistas sigue inmerso en el mercado. El director deportivo Antonio Paz ha puesto como prioridad firmar un central y un pivote. Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.COM, el club charro se ha interesado por la situación de Álvaro Santiago.

El espigado central, de 22 años y 1,91 metros, jugó la pasada campaña en el Alcorcón. A las órdenes de Pablo Álvarez, Álvaro Santiago jugó un total de 1.628 minutos y fue muy importante desde el duelo copero en el Herlmántico hasta la jornada 23.

Si finalmente el futbolista llega a Unionistas, peleará por un puesto en el once titular junto con Ramiro, Gorjón y Farru.