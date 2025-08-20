Así fueron los amistosos del Salamanca CF UDS, UD Santa Marta, Guijuelo y Unionistas B

La tarde noche del miércoles contaba con cuatro encuentros amistosos para los equipos salmantinos de Segunda RFEF y Tercera RFEF. El primero de ellos se jugó en los anexos del Reina Sofía en el duelo entre Unionistas B y el Palencia. Los visitantes fueron claramente superiores y supieron penalizaron los errores defensivos del filial blanquinegro para ganar por 0-3.

Unionistas B - Palencia CF

El Guijuelo ganó por 3-1 a la UP Plasencia. Los chacineros se fueron por debajo en el marcador al descanso, pero la segunda parte de los de Dani Romo fue muy buena. Un doblete de Roberto y un tanto de Hugo García dieron la vuelta al choque del 0-1 al 3-1 final.

Peor le fueron las cosas a la UD Santa Marta. Los tormesinos cayeron por 1-2 en el San Casto ante el Zamora B y pagó muy caro su mal inicio de partido. Los visitantes se pusieron 0-2 al cuarto de hora y los de Mario Sánchez solo pudieron recortar en la segunda mitad con un tanto de Gabi.

UD Santa Marta - Zamora B

El Salamanca CF UDS cayó por 1-0 en La Isla ante el Coria. El equipo de Jorge García no tuvo puntería ante un rival de su misma liga y vio cómo el equipo local marcaba el único tanto del duelo a veinte minutos para el final.