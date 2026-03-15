Ampuero presenta oficialmente su candidatura a Unionistas y buscará "nuevas formas de crecimiento económico"

Miguel Ampuero ha anunciado oficialmente su candidatura a la presidencia de Unionistas. El candidato estará escoltado por Luis Delgado, Flavio Martín y Antonio Jiménez como vicepresidentes.

Las novedades en la directiva son la presencia de Andrés Martín y Adrián Diarte. Ángel Vicente, Javier Prior o Ernesto Castaño seguirán en la directiva.

El propio Ampuero ha desvelado sus objetivos de la directiva: facilitar la colaboración con el Ayuntamiento para la finalización conjunta del Plan Director en el Reina Sofía, buscar nuevas formas de crecimiento económico y expansión, orientar la estructura del club para facilitar la consolidación de la cantera y el femenino en el funcionamiento de la institución, y consolidar el proceso de profesionalización del club mediante el establecimiento de procesos y protocolos internos.