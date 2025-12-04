El Andorra puede recuperar a Jan Encuentra de Unionistas sin coste en el mercado de invierno

La mañana del jueves comenzó con la información del periodista Ángel García ‘Cazurreando’ sobre el futuro de Jan Encuentra. Según el periodista leonés, el Barcelona quiere fichar para su filial el actual jugador de Unionistas y ya ha movido ficha con el Andorra para el traspaso en el mercado invernal.

Según puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM, Unionistas no recibiría ninguna contraprestación por la ruptura del contrato del lateral catalán, que está a préstamo en el club charro durante esta temporada.

Habrá que esperar para conocer si la negociación entre el Andorra y el Barcelona llega a buen puerto y la dirección deportiva de Unionistas tendría que moverse para firmar a un lateral derecho que supla a Jan Encuentra.