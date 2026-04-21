Andrea Vilaró se despide de Perfumerías Avenida: "He cumplido sueños, pero, sobre todo, he formado parte de una familia"

Andrea Vilaró ha anunciado este martes su marcha de Perfumerías Avenida tras siete años de "amor y compromiso" con el club azulón. "He cumplido sueños, ganado títulos, perdido y, sobre todo, he formado parte de una familia, algo imborrable en mi memoria", ha destacado visiblemente emocionada.

"He dado todo emocional, física y mentalmente. Me voy satisfecha del trabajo hecho durante más de doscientos partidos. Hoy se cierra una etapa", ha añadido. Vilaró dice adiós a Perfumerías Avenida, pero no al baloncesto. No ha dado detalles sobre su futuro, pero ha reconocido que las últimas temporadas en el club han sido "complicadas emocionalmente": "Ha habido muchos momentos delicados".

Despedida de Andrea Vilaró | Mateo G.J.

La decisión la ha tomado "con tiempo" y con la marea azul en mente. "Me ha dado tanto que me sentía en la obligación de agradecerle todo lo que hemos hecho juntos y lo que me han hecho sentir. Me pareció una buena fecha para comunicarlo", ha admitido la jugadora, que aún defenderá la camiseta perfumera este sábado ante el Gernika KESB.

El "gracias infinito" a la marea azul por su "aliento, pasión y cercanía" no ha sido el único durante la despedida de la catalana, que también ha tenido unas palabras de reconocimiento para el presidente del club, Jorge Recio, por la oportunidad y la confianza depositada; y para las demás jugadoras: "Desde el primer año hasta esta última temporada han sido muy especiales. Aparte de compañeras me llevo amigas para todo la vida". Todas ellas han contribuido a "agrandar la historia del club".

Despedida de Andrea Vilaró | Mateo G.J.

Andrea Vilaró ha defendido que aterrizó en Salamanca con la ilusión de llegar a un sitio nuevo y que se marcha "con la misma esencia, pero con mucha más experiencia" y momentos imborrables. El baloncesto de la ciudad le ha permitido llevar "el juego a otro nivel".

"A nivel deportivo, me quedo con todo". La catalana fichó por Perfumerías Avenida en la temporada 2019/20 y juntos suman dos ligas, dos Copas de la Reina, una Supercopa de España y dos Copas de Castilla y León, así como un subcampeonato y una medalla de bronce en la Euroliga.