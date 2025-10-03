Andrés Bernabé, aspirante al Campeonato de Europa Profesional ISKA de Full-Contact

Andrés Bernabé Cambero, alumno de la Escuela Kickboxing Élite de Salamanca, ha sido nombrado aspirante al Campeonato de Europa Profesional ISKA de Full-Contact en la categoría de -81 kg , el sábado 8 de noviembre.

El combate, pactado a 10 asaltos de dos minutos, tendrá lugar en Francia en el Palacio de los Deportes de AGDE, en el marco de una de las galas internacionales más prestigiosas del calendario, enfrentándose al francés Thomas Vezies.

Con este nombramiento, Cambero da un paso más en su prometedora trayectoria deportiva, situando de nuevo al kickboxing charro en la élite europea.