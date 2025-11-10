Andrés Bernabé, de la Escuela Kickboxing Élite Salamanca, se corona Campeón de Europa Profesional ISKA de Full Contact

El deportista Andrés Bernabé Cambero, que compite y entrena en la Escuela Kickboxing Élite Salamanca, se ha proclamado Campeón de Europa Profesional ISKA de Full Contact en la categoría de –81 kg.

La espectacular final se celebró este sábado, 8 de noviembre, en el Palacio de los Deportes de Agde (Francia), en el marco de una de las galas internacionales más prestigiosas del calendario europeo.

Bernabé, de origen leonés, se impuso por puntos al púgil local, el francés Thomas Vézies, en un intenso combate pactado a diez asaltos de dos minutos.

Con esta victoria, Andrés Bernabé suma un nuevo título a su palmarés y consolida a la Escuela Kickboxing Élite Salamanca como un referente nacional e internacional en el ámbito del kickboxing profesional.