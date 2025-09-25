Anna Montañana y Chus Mateo, elegidos como mejores entrenadores del año

La Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto ha elegido a Anna Montañana y a Chus Mateos como mejores entrenadores de la pasada temporada. Ambos recibirán el premio “Memorial Antonio Díaz Miguel”.

La entrenadora de Perfumerías Avenida y el nuevo seleccionador nacional han sido elegidos por los entrenadores socios de la AEEBA mediante una votación.

“En 2024 afrontó un doble desafío: dirigir al Perfumerías Avenida de Salamanca y, al mismo tiempo, asumir la selección femenina de Gran Bretaña para la temporada 2024-25, consolidándose como una de las entrenadoras más versátiles y reconocidas del baloncesto europeo”, explican desde la AEEB sobre Anna Montañana.