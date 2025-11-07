Anna Montañana: "El equipo trabaja muy bien y la gente está concienciada en sacarlo adelante"

Anna Montañana se mostraba aliviada con las dos victorias consecutivas y ponía en valor el buen día a día del equipo en los entrenamientos.

Valoración. “Hemos aguantado muy bien a través de nuestra defensa. Era un equipo que venía de meter 98 puntos en Ferrol. Hemos hecho muy bien trabajo. Es verdad que, en el cuarto final, hemos bajado un poco. Estábamos en situaciones complicadas y donde más se nota es en la puntería. Ahora viene el parón y es importante que todo el mundo coja aire”.

Aspecto físico. “Es algo llevamos sufriéndolo El cuerpo lo estaba notando mucho. Hemos venido casi sin entrenar y lo hemos preparado casi con vídeo. Para nosotras, después de la semana pasada, que fue muy dura, sacar estos dos antes del parón es importante”.

Las críticas. “Es deporte profesional. En Avenida se está acostumbrado a ganar y esa demanda existe. Hay que acostumbrarse a esa presión y no siempre es fácil. Hemos pasado por momentos complicados y ha habido que apretar para buscar soluciones. El equipo trabaja muy bien y la gente está concienciada en sacarlo adelante”.

Conversación con Jorge Recio. “Hay que seguir. Es un equipo nuevo y todos los sabemos, nos habría gustado que la adaptación fuese más rápida. Solo hay una manera, seguir, trabajar y mejorar el día a día. Es un placer entrenar con ellas y ahora hay que llevarlo a nivel competitivo”.