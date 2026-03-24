Anna Montañana: "Jugar las últimas te hace ver qué está pasando, pero también te puede dar ansiedad"

Anna Montañana se muestra optimista de cara al partido de Copa que enfrentará este viernes a Perfumerías Avenida y Spar Girona. "Venimos de haber sacado buenos partidos, con el equipo entero y muchas ganas", ha señalado en un encuentro con los medios de comunicación.

El buen estado de forma de Perfumerías Avenida coincide con el de su rival: "Es el equipo más anotador, tiene talento ofensivo y físico... Puede llegar lejos". Para contrarrestar sus puntos fuertes, las jugadoras del conjunto charro tendrán que estar "muy finas y centradas en cometer los mínimos fallos defensivos".

De si Perfumerías Avenida es uno de los conjuntos prefilectos para ganar la Copa de la Reina y sumar su undécimo título en la competición, Montañana tiene clara su respuesta: "No me gusta ir de víctima diciendo que no somos favoritas ni decir que lo somos. Nosotras a nuestro partido".

El encuentro será el último partido de cuartos en disputarse, a las 21:30 horas del viernes 27 de marzo. "Jugar las últimas te hace ver qué está pasando, pero también te puede dar ansiedad. Controlar estas situaciones es importante", ha reconocido Anna Montañana, que admite igulmente no prestar atención al horario.

Ese primer encuentro de la Copa de la Reina "es el importante": "Solo pienso en eso. En nada más. Y quiero que el equipo se centre en el Girona y en cómo tener el partido, en cómo pelear...".